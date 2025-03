Accidente de autobús de pasajeros deja 16 muertos en Sudáfrica

JOHANNESBURGO (AP) — Un autobús perdió el control y se volcó en una autopista el martes por la mañana cerca del aeropuerto internacional de Johannesburgo, causando la muerte de 16 personas, informó el Ministerio de Transporte.

El portavoz del ministerio, Collen Msibi, dijo que 12 personas murieron en el lugar y cuatro en un hospital. Agregó que 11 pasajeros resultaron gravemente heridos y 24 tenían heridas de moderadas a serias.

“Al llegar encontramos pacientes tirados por toda la carretera”, informó William Ntladi, portavoz de la Oficina de Gestión de Emergencias del municipio de Ekurhuleni.

Entre las pertenencias podían verse bolsos, una lonchera y una botella de agua.

El accidente se produjo cerca del Aeropuerto Internacional O.R. Tambo de Johannesburgo. No se vio implicado ningún otro vehículo y las autoridades no han determinado todavía la causa.

El autobús transportaba a personas desde la localidad de Katlehong, al este de Johannesburgo, y estaba a poca distancia de salir de la autopista, según las autoridades.

“Estamos sin palabras. Esto es un desastre”, dijo Andile Mngwevu, un concejal local. “Ver tantos cuerpos tirados es bastante triste, y la ciudad lo siente realmente por las familias que esperaban ver a sus seres queridos regresar a casa más tarde hoy”.

La ministra de Transporte de Sudáfrica, Barbra Creecy, expresó que estaba “extremadamente preocupada”, ya que este fue el tercer accidente grave de autobús en la última semana. Instruyó a la Corporación de Gestión del Tráfico Vial a reunirse con todos los operadores de autobuses en la próxima semana para discutir formas de mejorar la seguridad de los pasajeros.

Esta versión corrige el apellido del vocero a Ntladi.

El videoperiodista de The Associated Press Alfonso Nqunjana contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.