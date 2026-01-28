Accidente de avión deja 15 muertos en Colombia

Un accidente de avión dejó 15 muertos cerca de la frontera de Colombia con Venezuela, entre ellos un congresista y un candidato a la Cámara de Representantes, informó a la AFP la autoridad aérea colombiana este miércoles.

La aeronave de Satena, aerolínea estatal, despegó desde la ciudad fronteriza de Cúcuta para un vuelo de unos 23 minutos pero perdió el contacto minutos antes del aterrizaje, alrededor del mediodía (17H00 GMT).

"No hay sobrevivientes", dijo a la AFP un funcionario de la Aeronáutica Civil Colombiana, autoridad aérea del país. El gobierno desplegó a la Fuerza Aérea para buscar el avión y recuperar los cuerpos en el lugar del accidente, una zona montañosa del Norte de Santander, con vastas áreas controladas por la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN).