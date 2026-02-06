Accidente de bus deja al menos siete muertos en el oeste de Bolivia

Un accidente de bus dejó al menos siete muertos en el oeste de Bolivia, luego de que el vehículo de pasajeros se precipitara por una pendiente de unos 150 metros, informó este viernes la policía.

El siniestro ocurrió la tarde del jueves en una carretera de la localidad de Mocomoco, ubicada a unos 200 kilómetros al norte de LA NACION, la sede de gobierno, a donde el bus se dirigía según los medios locales.

"Hemos podido indagar que hay siete personas fallecidas", dijo a la televisora Unitel el coronel Freddy Valda, de la policía rural y fronteriza.

El oficial mencionó que no han podido identificar a los fallecidos, pues los mismos campesinos de la zona "habrían retirado los cuerpos y los habrían llevado a sus comunidades".

Por otro lado, los heridos tampoco han sido cuantificados. Fueron evacuados a las ciudades de LA NACION y El Alto antes de que la policía llegara a prestar auxilio, indicó Valda.

La policía aún no entregó un reporte oficial que indique la hipótesis sobre la causa del accidente.

En las carreteras de Bolivia mueren unas 1.400 personas al año, principalmente por imprudencia del conductor y fallas mecánicas, según cifras del Ministerio de Gobierno.