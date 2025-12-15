Accidente de bus escolar en Colombia deja 17 muertos

BOGOTÁ, 14 dic (Reuters) - Un bus escolar cayó por un barranco en una zona del norte de Colombia y provocó la muerte de 17 personas y al menos 20 heridos, informaron el domingo las autoridades.

El accidente se produjo entre las poblaciones de Remedios y Zaragoza, en el departamento de Antioquia, en el noroeste de Colombia, cuando un bus escolar con jóvenes de un liceo regresaba de una excursión, dijo Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia en su cuenta de X.

"Antioquia toda entera llora la muerte de 17 personas en el trágico accidente del bus con estudiantes" que regresaban de celebrar su graduación en playas del vecino departamento de Sucre, agregó Rendón. El gobernador no detalló las causas del siniestro vial.

De la veintena de heridos, tres son de gravedad que ya son atendidos en hospitales de Medellín, capital de Antioquia, añadió Rendón.

(Redacción Reuters)