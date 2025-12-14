Accidente de bus escolar en Colombia deja al menos una decena de muertos
BOGOTÁ, 14 dic (Reuters) - Un bus escolar cayó por un barranco en una zona del norte de Colombia y provocó la muerte de más de una decena de personas y al menos 20 heridos, informaron el domingo las autoridades. El accidente se produjo entre las poblaciones de Remedios y Zaragoza, en el departamento de Antioquia, en el noroeste de Colombia, cuando un bus escolar con jóvenes de un liceo regresaba de una excursión, dijo Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia en su cuenta de X. "Hasta el momento se reporta más de una decena de personas fallecidas y 20 lesionados. Toda la red hospitalaria activada para atender y apoyar esta emergencia. En los próximos minutos viajaré al hospital de Remedios", agregó Rendón. El gobernador no detalló las causas del accidente. (Redacción Reuters)
