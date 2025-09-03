Accidente de funicular en Lisboa deja al menos 15 muertos y varios heridos

Por Andrei Khalip y Sergio Goncalves

LISBOA, 3 sep (Reuters) - Al menos 15 personas murieron y 18 resultaron heridas el miércoles cuando el funicular Gloria de Lisboa, muy popular entre los turistas, descarriló y se estrelló, informó un portavoz del servicio médico de urgencias.

Las autoridades no quisieron identificar a las víctimas ni revelar sus nacionalidades, pero dijeron que entre los fallecidos había algunos extranjeros.

"Es un día trágico para nuestra ciudad (...) Lisboa está de luto, es un incidente trágico, trágico", dijo a periodistas el alcalde de la capital portuguesa Carlos Moedas.