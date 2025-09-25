Accidente de tránsito provoca 12 muertos en Perú

Al menos 12 personas murieron por el choque de una camioneta y un camión en el sur de Perú, informó este jueves la policía.

"Tenemos reportadas 12 personas fallecidas y cuatro heridos por el choque de una camioneta y un camión de carga pesada", dijo a la AFP una fuente policial de Moquegua, región en la que el jueves por la noche ocurrió el siniestro a unos 1290 km al sur de Lima.

"El lugar del accidente es una zona alejada donde no hay conexión de teléfonos", indicó el oficial.

Los heridos fueron trasladados al hospital regional de Moquegua.

Según la prensa, la camioneta en la que viajaban miembros de una agrupación musical y la cantante Muñequita Flor de Bolivia tenía como destino la ciudad de Candarave, en la región Tacna (frontera con Chile), donde se iba a realizar una presentación en honor a la Virgen de las Mercedes.

El exceso de velocidad, el mal estado de las carreteras, la falta de señalización y el escaso control de las autoridades son la causa de las principales tragedias de tránsito en Perú.

En 2024 se registraron 3173 muertos en las vías peruanas, según la policía.

