Accidente en Codelco impacta producción mensual de cobre en Chile, que anota mayor caída en dos años

SANTIAGO, 30 sep (Reuters) -

El fatal accidente en la mina El Teniente de la chilena Codelco afectó a la producción de cobre en Chile, que cayó 9,9% en agosto de acuerdo a cifras divulgadas el martes por el gobierno, el mayor retroceso mensual en más de dos años.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que el país, mayor productor mundial de cobre, sumó 423.643 toneladas en el octavo mes del año. La caída es la más pronunciada desde mayo de 2023, cuando la producción cedió 13,9%.

El accidente del 31 de julio en la mayor productora global de cobre

provocó pérdidas en torno a 33.000 toneladas, equivalente a unos US$300 millones, según estimó la cuprífera a mediados de agosto.

Seis trabajadores perdieron la vida en el derrumbe, que afectó a un proyecto en construcción y un área operativa y que generó una detención de nueve días. Desde entonces la empresa ha estado reactivando zonas no impactadas por el episodio.

Según el INE, la producción de agosto fue influida sobre todo por el desempeño de la minería metálica, "a raíz de un descenso en la extracción y procesamiento de cobre".

"Esto último, producto de una paralización y una baja ley de mineral en algunas importantes empresas del rubro", dijo el boletín.

El Teniente, mina estrella de Codelco, es un complejo de 4500 kilómetros de túneles en la Cordillera de Los Andes a unos 75 kilómetros al sureste de Santiago. Produjo 356.000 toneladas de cobre en 2024.

Codelco prevé

que el yacimiento produzca 316.000 toneladas de cobre este año.

