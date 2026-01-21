Accidente ferroviario en Cataluña, un muerto y 37 heridos, 4 graves

Lo confirmó el responsable de los bomberos en Cataluña, Claudi Gallardo, en declaraciones a los medios, explicando que el colapso del muro ocurrió alrededor de las 21 horas (local), probablemente debido a las intensas lluvias que han azotado Cataluña en los últimos días, donde hoy la agencia meteorológica Aemet había activado la alerta roja, de máximo riesgo, por inundaciones.

Según una primera reconstrucción de los hechos, el muro cayó sobre el primer vagón del tren regional, donde viajaba la mayoría de los pasajeros heridos.

En el impacto, que deformó el vagón, murió el maquinista y un total de 37 personas fueron atendidas por los servicios de emergencia sanitaria, que acudieron al lugar del accidente con unas 20 ambulancias.

De los heridos, 4 se encuentran en estado crítico y otros 17 fueron trasladados a varios hospitales de la zona del Penedés, mientras que la Generalitat habilitó en el centro cívico de la localidad de Subitars un centro para la asistencia a los familiares de las personas heridas.

Los bomberos tuvieron que extraer de los hierros retorcidos a uno de los pasajeros heridos y todos fueron evacuados del convoy siniestrado. (ANSA).