Accidente ferroviario en España: ¿qué ocurrió?

MADRID, 19 ene (Reuters) - La colisión y el descarrilamiento de un tren el domingo en el sur de España se saldó con al menos 39 muertos y 122 heridos, y las autoridades destacaron el carácter "tremendamente extraño" del accidente en un tramo recto de vía férrea.

Esto es lo que sabemos hasta ahora:

El accidente se produjo a las 1945 (1845 GMT) cerca de la localidad cordobesa de Adamuz, a unos 360 kilómetros al sur de Madrid.

En el accidente se vieron implicados dos trenes de alta velocidad, uno operado por el consorcio privado Iryo y el otro por Alvia, de Renfe.

Los dos últimos de los ocho vagones del tren Iryo, de

característico

color rojo, que iba de Málaga a Madrid, descarrilaron en un tramo recto de la vía férrea y chocaron contra el Alvia que venía en sentido contrario, lo que provocó que los dos primeros vagones de este último descarrilaran y cayeran por un terraplén de hasta cinco metros.

LO QUE DICEN LAS AUTORIDADES Hubo un intervalo de 20 segundos entre el primer descarrilamiento y el impacto, demasiado corto para activar el sistema de frenado automático, según el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, que también dijo que el error humano estaba prácticamente descartado.

Fernández Heredia señaló que probablemente hubo un fallo en el material rodante o en la infraestructura, por lo que llevará tiempo investigarlo. Según las autoridades, el Alvia habría chocado con los vagones descarrilados o con los restos de la parte inferior de los coches del Iryo. El maquinista del Alvia, de 27 años, falleció en el accidente, según el responsable de Renfe.

El tren Iryo transportaba a unas 300 personas y acababa de salir de la histórica ciudad de Córdoba. Su velocidad en el momento del accidente era de 110 kilómetros por hora, muy por debajo del límite máximo de 250 kilómetros por hora en ese tramo.

El tren que circulaba en sentido contrario, con 187 pasajeros, iba a 205 kilómetros por hora, según Renfe.

En los vagones Alvia descarrilados viajaban 37 personas en el primero y 16 en el segundo. La mayoría de los muertos y heridos procedían de los dos primeros vagones del Alvia.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, dijo que el Iryo tenía menos de cuatro años y que la vía férrea había sido completamente renovada en mayo pasado con una inversión de 700 millones de euros (US$ 813,5 millones). dijo que el tren había sido inspeccionado por última vez el 15 de enero. Puente calificó el accidente de "tremendamente extraño" y dijo que, de no haber sido por el tren que circulaba en sentido contrario, el descarrilamiento probablemente no habría causado víctimas mortales.

José Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, dijo que su análisis preliminar de las imágenes y la información difundida por las autoridades sugiere un fallo en las unidades traseras del tren Iryo.

PROBLEMAS ANTERIORES

El sindicato de maquinistas Semaf había advertido el pasado mes de agosto en una carta al administrador de infraestructuras ferroviarias estatal ADIF del grave desgaste de la vía férrea en la que chocaron los dos trenes, según una copia de la carta vista por Reuters, diciendo que los " de algunas rutas estaban causando problemas en los trenes.

ADIF no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Según una revisión de Reuters de las alertas en la cuenta X de ADIF, el organismo ha informado anteriormente de problemas con la infraestructura en Adamuz, desde fallos de señalización a problemas con las líneas eléctricas aéreas, que causaron retrasos a los trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía 10 veces desde 2022.

El Gobierno fue criticado el año pasado por una serie de retrasos en la red, causados por cortes de electricidad y el robo de cables de cobre de las líneas. La red es vulnerable a los robos de cables, ya que atraviesa grandes extensiones de terreno baldío.

La red ferroviaria de alta velocidad española, con 3622 kilómetros de vías, es la mayor de Europa y la segunda del mundo después de China, según ADIF.

España abrió su red ferroviaria de alta velocidad a la competencia privada en 2020 en un intento de ofrecer alternativas de bajo coste a los trenes AVE de Renfe.

Iryo es una empresa conjunta del operador ferroviario estatal italiano Ferrovie dello Stato, la aerolínea Air Nostrum y el fondo de inversión en infraestructuras español Globalvia. Comenzó a operar en noviembre de 2022, empezando por la ruta Madrid-Barcelona y ampliándose a otras grandes ciudades.

El tren Iryo ETR1000 está fabricado por la asociación de Hitachi Rail-Bombardier en Europa para la unidad de Ferrovie Trenitalia. Los trenes Alvia de Renfe los fabrican las empresas españolas CAF y Talgo. (Reporte de Victoria Waldersee, Aislinn Laing, David Latona, Emma Pinedo, Andrei Khalip; Edición de Sharon Singleton; editado en español por Tomás Cobos)