Accidente tras despiste de avión militar en Bolivia deja al menos 15 muertos

LA PAZ, 27 feb (Reuters) - Un avión de la Fuerza Aérea de Bolivia se accidentó el viernes al despistar tras aterrizar en el aeropuerto de El Alto y luego ingresar a una transitada avenida, dejando al menos 15 muertos y 30 heridos, señalaron organismos de transporte aéreos y bomberos de Bolivia.

La Fuerza Aérea boliviana detalló que el avión se salió un kilómetro de la pista, estrellándose con vehículos particulares, y que llevaba un cargamento de dinero del banco central que carecía de valor legal por no llevar número de serie.

De acuerdo al organismo estatal de Navegación Aérea y Aeropuertos de Bolivia (NAABOL), el accidente se produjo a las 18.20 hora local (22.20 GMT), con una aeronave procedente de la ciudad de Santa Cruz.

Un coronel de bomberos de El Alto dijo a un medio local que el accidente había dejado al menos 15 muertos y 30 heridos, mientras que el comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana, Sergio Lora, señaló que hasta el momento no tenía datos de víctimas fatales.

El aeropuerto internacional de El Alto permanecía cerrado tras el accidente, dijo la NAABOL en un comunicado. (Reporte de Danny Ramos y Mónica Machicao; Escrito por Maximilian Heath)