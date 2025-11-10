Acción contra el Hambre celebra su 30 aniversario con un concierto solidario en Madrid el 26 de noviembre

MADRID, 10 Nov. 2025 (Europa Press) -

Con motivo de su 30 aniversario, Acción contra el Hambre ha organizado el evento 'Flamenco contra el Hambre', una cita que une cultura, arte, música y compromiso social en un concierto que tendrá lugar el próximo 26 de noviembre a las 20:00 horas, en la sala La Riviera de Madrid.

'Por Gaza, por Sudán, por Líbano... para que el hambre no sea un arma de guerra' será el lema del concierto con el que la organización busca sensibilizar a la sociedad sobre una de las realidades más duras de las emergencias humanitarias y recaudar fondos para programas de nutrición, agua, salud y protección en estos países.

El cartel reunirá a algunas de las voces más reconocidas del panorama flamenco actual como Carmen Linares, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2022 y una de las grandes maestras del cante jondo; Arcángel, ganador del Latin Grammy al Mejor Álbum de Música Flamenca por Al Este del Cante, acompañado por el guitarrista Francis Gómez; El Farru, heredero de una de las sagas más emblemáticas del baile flamenco, junto a Rafael de Utrera; o Kiki Morente, que aporta una mirada joven y poética al legado de su padre, Enrique Morente.

También actuará Sandra Carrasco, una de las voces más versátiles del género, junto al guitarrista David de Arahal que, con el resto de sus compañeros, ofrecerán una velada única para recordar que el arte también puede ser herramienta de cambio.

"Celebramos 30 años de acción humanitaria haciendo lo que mejor sabemos: movilizar a la sociedad. Y esta vez lo hacemos a través del arte, con el flamenco como lenguaje universal de emoción, solidaridad y denuncia", afirma la directora de comunicación y fundraising de Acción contra el Hambre, Carmen Gayo.