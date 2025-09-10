Acción de Oracle se dispara por la IA y Larry Ellison se acerca a Elon Musk en riqueza

Por Akash Sriram y Akriti Shah

10 sep (Reuters) - Las acciones de Oracle subieron cerca de 43% a un máximo histórico el miércoles, lo que situaba a la empresa en camino de unirse al selecto club del billón de dólares, tras mostrar su ascenso como uno de los principales proveedores de IA en la nube.

La empresa dio a conocer cuatro contratos multimillonarios el martes, en un contexto de un cambio en toda la industria, liderado por empresas como OpenAI y xAI, para gastar agresivamente para asegurar la enorme capacidad de computación necesaria para mantenerse a la cabeza en la carrera de la IA.

Las acciones subían luego 35% tras haber alcanzado un máximo histórico de US$345,69, su mayor alza porcentual diaria desde 1992.

Wall Street Journal informó el miércoles que OpenAI firmó un contrato para comprar a Oracle 300.000 millones de dólares en potencia informática durante unos cinco años, lo que supone uno de los mayores negocios en la nube jamás firmados.

La mayor parte de los nuevos ingresos que Oracle describió el martes procederán del acuerdo con OpenAI, según el artículo. OpenAI y Oracle no respondieron de inmediato a las solicitudes de Reuters para hacer comentarios.

El cofundador y presidente de Oracle, Larry Ellison, de 81 años, cuyo patrimonio neto se deriva en gran medida de su participación del 41% en la empresa, vio aumentar su fortuna unos 100.000 millones de dólares, a unos 392.600 millones, según Forbes.

Ellison se acerca así a Elon Musk en la carrera por el título de la persona más rica del mundo. El patrimonio neto de Musk ascendía a 439.900 millones de dólares.

Las acciones de Oracle han subido un 45% en lo que va del año, superando a los llamados Siete Magníficos y al índice más amplio S&P 500, con los inversores apostando fuerte por las empresas de la nube impulsadas por la IA.

"En los próximos meses, esperamos contratar a varios clientes multimillonarios más, y es probable que la RPO (obligaciones de desempeño) supere el medio billón de dólares", dijo Safra Catz, presidenta ejecutiva, en una conferencia telefónica posterior a la presentación de resultados.

En la actualidad, Microsoft, Amazon Web Services y Google Cloud dominan el mercado de la computación en nube con una cuota combinada del 65%, mientras que Oracle, Alibaba, CoreWeave y otros tienen una porción más pequeña del mercado.