Acciona contrata a un banco para examinar opciones para su negocio energético
MADRID, 27 feb (Reuters) - El conglomerado español Acciona ha contratado a un banco para analizar las opciones para su negocio energético, según informó el viernes el consejero delegado José Manuel Entrecanales. El grupo ha estado barajando posibles opciones para Acciona Energía, en la que tiene una participación superior al 90%. Entrecanales había dicho anteriormente que las posibles opciones incluyen la salida de bolsa, una fusión o el "statu quo".
Mantener el negocio energético en bolsa tiene un "valor intrínseco", dijo en una conferencia telefónica tras la publicación de los , y añadió que todas las opciones se analizan constantemente.
"Hemos contratado a un banco para que nos ayude en el proceso de análisis de todas las diferentes alternativas", afirmó. (Información de Pietro Lombardi; edición de David Goodman; edición en español de María Bayarri Cárdenas)