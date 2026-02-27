Acciona contrata a un banco para examinar opciones para su negocio energético

MADRID, 27 feb (Reuters) - El conglomerado ‌español Acciona ha ‌contratado ⁠a un banco para analizar las opciones ​para ⁠su negocio ⁠energético, según informó el ​viernes el consejero delegado José ‌Manuel Entrecanales. El ​grupo ha ​estado barajando posibles opciones para Acciona Energía, en la que tiene una participación superior al 90%. ​Entrecanales había dicho anteriormente que ⁠las posibles opciones incluyen la salida ‌de bolsa, una fusión o el "statu quo".

Mantener el negocio energético en bolsa tiene un "valor intrínseco", dijo en una ‌conferencia telefónica tras la publicación de los , ⁠y añadió que ‌todas las opciones ⁠se analizan constantemente.

"Hemos contratado ⁠a un banco para que nos ayude en el proceso de análisis de ‌todas las ​diferentes alternativas", afirmó. (Información de Pietro Lombardi; edición de David Goodman; edición en español ‌de María Bayarri Cárdenas)