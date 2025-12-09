Acciona Energía instalará un sistema de descarbonización para la farmacéutica Ferrer

MADRID, 9 Dic. 2025 (Europa Press) -

Acciona Energía ha sido escogida por la empresa farmacéutica Ferrer para llevar a cabo la instalación y puesta en marcha de un sistema de autoconsumo fotovoltaico en sus instalaciones en Sant Feliu de Buixalleu (Girona), en línea con su compromiso de generar un impacto ambiental positivo neto.

Con una potencia de 432 kWp, la compañía energética ha instalado la planta fotovoltaica en la cubierta del edificio, mientras que Ferrer se ha comprometido a cubrir el 100% del consumo eléctrico con energía renovable, y así reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2).

Esta colaboración se suma a las alianzas que Acciona Energía realiza con empresas del sector farmacéutico, pues ya suministra más de 575 GWh de electricidad renovable al año al sector, lo que evita, según Acciona, la emisión de 46.000 toneladas de CO2.

Por su parte, Ferrer ha sellado el acuerdo en el marco de su Plan de Transición Climática, con la intención de reducir las emisiones en sus operaciones, invertir en energías renovables y reducir las emisiones de carbono.