Acciona Energía recorta dividendos y plantea desinversiones para proteger su calificación

MADRID, 27 feb (Reuters) - La empresa española de energía renovable Acciona Energía recortará los dividendos, frenará las inversiones, generará alrededor de 2.000 millones de euros (US$2.360 millones) con la venta de activos y reducirá su deuda para proteger sus calificaciones crediticias, dijo el jueves por la noche.

Acciona Energía, controlada por el grupo español Acciona con una participación superior al 90%, ha convertido en prioridad estratégica el fortalecimiento de su balance y el mantenimiento de las calificaciones de grado de inversión.

Tras años de importantes inversiones, en los últimos años ha cambiado de rumbo, reduciendo el gasto de capital y vendiendo activos renovables.

Acciona Energía propuso una reducción del 93% en los dividendos para 2025, hasta 0,03 euros por acción, y dijo que la generación de unos 2.000 millones de euros en ventas de activos debería producirse este año.

Las inversiones rondarán los 900 millones de euros este año, frente a los 1.400 millones de euros de los dos últimos años y los 2.200 millones de euros de 2023, anunció, mientras que se espera que la deuda neta se reduzca por debajo de los 3.000 millones de euros desde los 4.160 millones de euros actuales.

A más largo plazo, prevé una mejora de la rentabilidad de las energías renovables gracias a la renegociación de los contratos de suministro de energía a largo plazo, conocidos como acuerdos de compra de energía (PPA, por sus siglas en inglés).

(1 dólar = 0,8472 euros) (Información de Pietro Lombardi; edición de Barbara Lewis; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)