Acciona Energía venderá activos a MIP en EEUU y México por US$1.000 millones
LA NACION
15 dic (Reuters) - Acciona Energía ha llegado a un acuerdo con Mexico Infrastructure Partners (MIP) para vender activos eólicos y solares en Estados Unidos y México por US$1.000 millones, informó el lunes la compañía eléctrica española en una notificación regulatoria.
El acuerdo incluye la venta de una participación del 49% en su cartera fotovoltaica de 1,3GW en EEUU y una participación total en dos parques eólicos en México con una capacidad total de 321MW, dijo Acciona Energía, y añadió que se espera que la transacción se cierre en el primer semestre de 2026. (Información de Javi West Larrañaga en Gdansk; edición de Charlie Devereux; editado en español por Patrycja Dobrowolska)
