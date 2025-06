Acciona no halla irregularidades en los contratos mencionados en una investigación

MADRID, 27 jun (Reuters) - La constructora española Acciona dijo el jueves que no había encontrado pruebas de irregularidades en los contratos de obras públicas, después de que una investigación la situara en el centro de un presunto caso de corrupción que ha sacudido al Partido Socialista Obrero Español (PSOE). El caso se refiere a un antiguo empleado que dejó Acciona en 2021 y que contrató a Servinabar 2000 —una empresa investigada por la policía por presunta corrupción— como socio en una empresa conjunta, dijo el consejero delegado de Acciona, José Manuel Entrecanales, en la junta anual de accionistas de la empresa. Acciona tiene más de 30.000 socios de este tipo, dijo. Servinabar ha dicho que no ha cometido ningún delito, según medios españoles. Reuters no ha podido ponerse en contacto con Servinabar para obtener comentarios. El caso ha sacudido la política española y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido una revisión en su partido después de que medios de comunicación publicaran un informe policial que incluía grabaciones en las que se oye a antiguos miembros de su círculo más cercano hablando sobre comisiones ilegales en proyectos de infraestructuras públicas. La policía no ha confirmado el contenido del informe filtrado, del que Reuters ha obtenido una copia. Acciona dijo que su equipo jurídico no había encontrado pruebas de pagos de sobornos ni de irregularidades en la adjudicación de sus contratos mencionados en el informe. Otras empresas no han presentado quejas sobre las licitaciones en varias regiones españolas, añadió la empresa. La semana pasada, Santos Cerdán dimitió como número tres del PSOE después de que las grabaciones filtradas parecieran mostrarlo discutiendo sobornos con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Ambos han insistido en que son inocentes y han insinuado que las grabaciones podrían haber sido manipuladas. Al menos tres accionistas expresaron su preocupación por la investigación en la junta anual de Acciona, pero Entrecanales dijo que era improbable que la investigación afectara al negocio de construcción español de la empresa, que representa solo el 3% de los ingresos de su negocio global de construcción.

Acciona ha comenzado a rescindir contratos con Servinabar y ha destituido al jefe de su departamento de construcción en España por no supervisar adecuadamente al antiguo empleado, según ha declarado. (Información de Corina Pons. Edición de Charlie Devereux y Mark Potter. Edición en español de Jorge Ollero Castela)