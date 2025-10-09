Acciona se adjudica el saneamiento de ocho municipios en el sudeste de Brasil

MADRID, 9 Oct. 2025 (Europa Press) -

Acciona se ha adjudicado el saneamiento urbano de ocho municipios de la región sudeste de Brasil, en el estado de Espirito Santo, otorgado por la Companhia Espirito Santense de Saneamento (CESAN), según ha informado este jueves la compañía española en un comunicado.

La empresa capitaneada por José Manuel Entrecanales ha explicado que el proyecto consiste en el tratamiento de aguas residuales y la prestación de servicios de apoyo a la gestión comercial en dichos municipios para atender a una población conjunta total de 250.000 personas, con inversiones previstas de 540 millones de reales brasileños (85 millones de euros) a lo largo de los 23 años de contrato.

Se trata de un contrato de colaboración público-privada de construcción y operación y mantenimiento en la modalidad de concesión administrativa y alineado con la taxonomía europea para contribuir a la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono.

El objetivo del Gobierno de Espirito Santo es ampliar el acceso de la población a los servicios de alcantarillado sanitario en los municipios incluidos en el proyecto hasta alcanzar un 90% en 2033.

Acciona ha explicado que construirá cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales, 65 estaciones elevadoras de aguas residuales o de bombeo y 320 kilómetros de redes de recolección.