Acciones bajan tras tocar máximos históricos, antes de semana de alto riesgo

Por Naomi Rovnick y Kevin Buckland

25 jul (Reuters) - Las acciones mundiales caían el viernes tras tocar máximos históricos y el dólar se encaminaba a su primera caída semanal en las últimas cuatro, antes de una semana marcada por los datos laborales estadounidenses, reuniones de la Reserva Federal y el Banco de Japón y el plazo arancelario fijado por Donald Trump.

* El índice de acciones mundiales de MSCI bajaba un 0,3% tras tocar un máximo histórico en la víspera. El Topix japonés perdió un 0,9% después de haber tocado también un récord un día antes.

* Los futuros apuntan a que el Nasdaq de Wall Street se estabilizará durante el día, animado aún por los buenos resultados de la matriz de Google, Alphabet, que impulsaron al índice tecnológico a su último máximo el jueves.

* Los inversores dijeron que no esperan que dure el enfoque de los mercados de ver el vaso medio lleno ante los riesgos de la guerra comercial si el crecimiento del empleo y los beneficios se ralentizan pero la Fed disipa las expectativas de que saldrá al rescate flexibilizando su política monetaria.

* La Fed está a menos de una semana de su próxima decisión sobre tasas de interés, mientras el presidente de la entidad, Jerome Powell, recibe presiones del mandatario estadounidense para que renuncie. Asimismo, el 1 de agosto llegará la última tanda de datos mensuales de empleo en Estados Unidos y la fecha límite para los acuerdos comerciales con Europa y otros países.

* El índice dólar se encamina a una caída semanal del 0,6%, en la última señal de que la política de Washington y el riesgo de la deuda implican que ya no es visto por los inversores como un activo de refugio cuando las bolsas bajan.

* "Sabemos que el dólar tiende a depreciarse cuando hay una oleada de riesgo", afirmó Federico Cesarini, de Amundi Investment Institute.

Pero el otro lado de la correlación, cuando baja el riesgo y el dólar sube, ya no está con nosotros. * Los titanes tecnológicos Amazon, Apple, Meta y Microsoft podrían publicar actualizaciones relacionadas con los aranceles con los informes de resultados de la semana que viene, justo cuando partes del sector tecnológico han mostrado signos de que los ingresos se están volviendo difíciles de prever debido a la acumulación de existencias y a la ansiedad comercial. * Los mercados esperan sólo unos 42 puntos básicos de flexibilización por parte de la Fed este año, lo que sitúa el informe mensual de nóminas no agrícolas de la próxima semana como un importante evento de riesgo si la contratación se desacelera y las expectativas de recortes de tasas no suben. * Trump mantuvo la presión sobre Powell para que recorte las tasas después de una inusual visita al banco central el jueves, aunque dijo que no tiene la intención de despedirle, como ha sugerido con frecuencia que hará. * El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 y dos años operaba estable, al 4,41% y al 3,925%, respectivamente. * El euro cotizaba plano a US$1,178. * En las materias primas, el oro perdía un 0,8%, a US$3339 la onza, y los futuros del crudo subían levemente. (Editado en español por Carlos Serrano)