Acciones bajan y retorno de bonos sube; inflación en EEUU en línea con lo previsto

Por Caroline Valetkevitch

LONDRES, 29 ago (Reuters) - Las acciones mundiales bajaban y el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense subía el viernes, tras datos de inflación en Estados Unidos que estuvieron bastante en línea con las previsiones y mantuvieron intactas las expectativas de un recorte de las tasas de interés en septiembre.

* Los principales índices de Wall Street recortaban pérdidas tras los datos y el índice dólar reducía algo sus ganancias. No obstante, el S&P 500 restaba un 0,7%, lastrado por los valores tecnológicos en una sesión en la que Dell Technologies perdía más de un 9% tras sus resultados y previsiones.

* El Departamento de Comercio de Estados Unidos informó el viernes que su índice de precios sobre gastos de consumo personal (PCE) subió un 0,2% en julio, frente al alza no revisada del 0,3% en junio, coincidiendo con la estimación de los economistas encuestados por Reuters.

* En los 12 meses hasta julio, la inflación PCE aumentó un 2,6%, tras avanzar un 2,6% en junio. Si se excluyen los volátiles componentes alimentario y energético, la medida subyacente creció un 0,3% el mes pasado, tras un incremento del 0,3% en junio.

* "Hay que felicitarse cuando un plan sale bien. Las cifras de hoy sobre el consumo personal, ingresos y gastos estuvieron justo en el medio del camino", dijo por correo electrónico Art Hogan, de B. Riley Wealth en Boston. "Esto deja la puerta abierta de par en par a que la Reserva Federal recorte las tasas en septiembre y probablemente de nuevo en octubre y diciembre".

* Los operadores de futuros de fondos de la Fed valoran ahora en un 89% las probabilidades de un recorte el mes que viene, frente al 84% previo a los datos.

* En Wall Street, el Promedio Industrial Dow Jones caía 205,66 puntos, o un 0,45%, a 45.431,24 unidades; el índice S&P 500 restaba 44,52 puntos, o un 0,68%, a 6457,34 unidades; y el Nasdaq Composite perdía 232,19 puntos, o un 1,07%, a 21.472,97 unidades.

* La medida de acciones mundiales de MSCI declinaba 5,43 puntos, o un 0,57%, a 950,91 unidades, y el paneuropeo STOXX 600 descendió un 0,55%.

* Los papeles chinos registraron su mejor mes en casi un año, con un avance superior al 10%, ante la esperanza de que su economía -en particular el sector tecnológico- se esté recuperando.

* El euro bajaba un 0,19%, a US$1,166; el billete verde se apreciaba un 0,2% ante su par japonés, a 147,22 unidades; y el índice dólar subía levemente a 98,06 unidades.

* El rendimiento de los bonos a dos años, sensible a las tasas de interés, subía 0,2 puntos básicos, al 3,637%, y acumula un declive de 32 puntos básicos en el mes, su mayor caída desde agosto del año pasado.

El retorno de las notas a 10 años ganaba 2,3 puntos básicos, al 4,23%.

* Los precios del crudo declinaban en torno a un 0,5%.

(Reporte adicional de Chuck Mikolajczak en Nueva York y Marc Jones en Londres; editado en español por Carlos Serrano)