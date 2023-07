Acciones bancarias caen después de resultados mixtos, discover se hunde tras revisión regulatoria

Por Manya Saini, Nupur Anand y Tatiana Bautzer

20 jul (Reuters) - Las acciones de los bancos regionales estadounidenses caían el jueves, tras resultados trimestrales que mostraron que a los prestamistas les resulta cada vez más costoso retener depósitos.

Las acciones de Discover Financial Services se desplomaban un 16% tras revelar una revisión regulatoria.

Discover clasificó de manera incorrecta algunas cuentas de tarjetas de crédito desde mediados de 2007, mientras que la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) también está investigando otro problema de cumplimiento por separado, dijo el prestamista el miércoles. También suspendió la recompra de acciones.

La estabilidad de los depósitos de los prestamistas regionales ha estado sometida a escrutinio después de que la quiebra del Silicon Valley Bank en marzo provocó el pánico entre los clientes, que trasladaron su efectivo a las grandes entidades de Wall Street y a los fondos del mercado monetario. Esto ha obligado a algunos bancos a ofrecer a los consumidores tasas de depósito más altos.

Dos bancos medianos destacados, KeyCorp y Truist, no alcanzaron las estimaciones de ganancias trimestrales, mientras que Fifth Third superó las expectativas de Wall Street el jueves. El índice KBW de banca regional perdía un 1,5% en las operaciones de la tarde.

Las utilidades de los prestamistas regionales y medianos se están reduciendo a medida que pagan más a los clientes para retener sus depósitos.

"El hecho de que los resultados no iban a ser muy buenos ya se había tenido en cuenta", incluyendo la compresión de los márgenes y los menores ingresos por pago de intereses, dijo Timothy Coffey, analista de Janney Montgomery Scott. "Pero lo positivo es que no estamos viendo problemas crediticios flagrantes".

Los papeles de KeyCorp se recuperaban de las pérdidas iniciales y subían un 4,2%. El beneficio del banco se desplomó un 50% y pronosticó un descenso de los ingresos netos por intereses.

La sombría previsión para los préstamos se produce en el contexto del endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal, que ha elevado de forma significativa los costos de los préstamos en los últimos 12 meses.

Los resultados de los bancos regionales en los últimos días han tranquilizado a los analistas, que creen que la crisis del sector provocada por el colapso de los bancos en marzo ha remitido. (Reporte adicional de Jaiveer Shekhawat, Sri Hari N S, Niket Nishant, Saeed Azhar y Davide Barbuscia en Nueva York; editado en español por Carlos Serrano)

