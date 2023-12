Por Manya Saini

15 dic (Reuters) - Las acciones de los bancos estadounidenses extendían su repunte antes del inicio de la sesión regular el viernes, animadas por la perspectiva de un mayor crecimiento de los préstamos y menores costos de depósito después de que la postura moderada de la Reserva Federal aumentara las posibilidades de recortes de tasas de interés a principios de 2024.

Las ganancias de las acciones de los bancos grandes y regionales ayudaron al sector a volver a su nivel más alto desde inicios de marzo, cuando tres prestamistas de tamaño mediano quebraron debido a la escasez de liquidez.

El índice KBW de bancos regionales cerró con un alza del 4,15% en la sesión anterior, mientras que el índice de bancos del S&P 500 ha escalado casi un 21% en lo que va de trimestre, borrando las pérdidas con una subida del 6,54% este año.

"Con unas tasas de interés potencialmente más bajas en 2024, los vientos de cola de costos de financiación de estables a la baja, el alivio de los prestatarios y la mejora de los niveles de capital deberían bastar para recuperar a los inversores", afirman los analistas de la correduría Truist Securities.

La histórica campaña de endurecimiento de la política monetaria de la Fed ha sido culpada en parte de la crisis de marzo, cuando los clientes retiraron sus depósitos en busca de la seguridad de las instituciones "demasiado grandes para quebrar" y de los mejores rendimientos de los fondos del mercado monetario.

"Las tasas más bajas también alivian la presión sobre el capital de los bancos regionales, dadas las pérdidas no realizadas en las carteras de bonos", escribieron analistas de BofA Securities en una nota del sector el jueves.

Western Alliance, Regions Financial, Keycorp , Citizens Financial y Truist Financial ganaban entre un 1% y un 2,2% en las operaciones previas a la comercialización.

Aunque el aumento de los costos de los préstamos impulsa los ingresos por intereses de los grandes prestamistas, se espera que la amplia recuperación de la confianza de los inversores y la baja de las tasas ayuden a que las operaciones impulsen los beneficios en sus unidades de banca de inversión.

Las acciones de JPMorgan Chase, Bank of America , Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs y Morgan Stanley sumaban entre un 0,3% y un 1%. (Reporte de Manya Saini en Bengaluru; Editado en Español por Manuel Farías)