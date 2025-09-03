Acciones de Alphabet se disparan tras dictamen judicial contrario a su división

Por Akash Sriram y Rashika Singh

3 sep (Reuters) - Las acciones de Alphabet trepaban más de un 8% el miércoles, después de que un juez estadounidense se pronunció en contra de la disolución de la matriz de Google, despejando un importante obstáculo normativo y poniendo a la compañía en vías de aumentar su valor de mercado en más de US$213.000 millones.

El fallo dictado el martes por el juez Amit Mehta permite a Google mantener el control de su navegador Chrome y del sistema operativo para móviles Android, al tiempo que prohíbe determinados contratos exclusivos con fabricantes de dispositivos y desarrolladores de navegadores.

También se permite a Google seguir pagando a socios como Apple para que utilicen su motor de búsqueda. Las acciones del fabricante del iPhone subían un 3%.

"Este resultado elimina un importante obstáculo legal e indica que el tribunal está dispuesto a buscar soluciones pragmáticas en lugar de tácticas radicales", dijo Matt Britzman, analista de renta variable de Hargreaves Lansdown.

Las acciones de Alphabet acumulan un alza cercana al 11,7% este año, superando levemente al índice S&P 500, pero por detrás de sus homólogas Meta y Microsoft.

La sentencia preserva la capacidad de Alphabet para profundizar en su asociación con Apple e integrar potencialmente su IA Gemini en futuros iPhones, según los analistas.

"Los pagos de Google fueron un gran generador de ingresos para el gigante tecnológico y el hecho de que puedan continuar será un alivio en lo que ha sido un año turbulento", dijo Ben Barringer, de Quilter Cheviot, un inversor en Apple y Alphabet.

El Gobierno estadounidense demandó a Google en 2020, alegando que mantenía ilegalmente un monopolio en las búsquedas mediante acuerdos de exclusión con fabricantes de dispositivos y desarrolladores de navegadores.

