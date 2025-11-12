Acciones de AMD suben por optimismo de inversores ante metas de crecimiento de ingresos potenciadas por IA

12 nov (Reuters) - Las acciones de Advanced Micro Devices subían un 6% el miércoles después de que el fabricante de chips reveló un audaz objetivo de ingresos anuales de 100.000 millones de dólares en centros de datos, con planes para reclamar una mayor tajada del floreciente mercado de inteligencia artificial dominado por Nvidia.

La empresa se aprestaba a aumentar su valor de mercado en más de 26.000 millones de dólares si se mantenían las ganancias previas a la apertura de la sesión, un día después de presentar sus objetivos a tres y cinco años, que apuntan a elevar a más del triple sus ganancias, en su primera jornada con analistas en tres años.

El mercado de chips para centros de datos podría crecer hasta 1 billón de dólares en 2030, dijo a los analistas su presidenta ejecutiva, Lisa Su, destacando cómo la lucha por la IA avanzada ha desencadenado una carrera de infraestructuras y un gasto récord por parte de los gigantes tecnológicos estadounidenses.

Su predicción abarca los procesadores de propósito general, los chips de red y los aceleradores de IA de AMD, pero contrasta con la estimación de Nvidia, mucho más optimista, de entre 3 y 4 billones de dólares en gasto en infraestructura de IA para finales de la década.

Los objetivos de AMD son alcanzables, según varios analistas, que citan importantes acuerdos con OpenAI y Oracle que podrían generar decenas de miles de millones de dólares en ventas, así como indicios de conversaciones en curso con otros grandes hiperescaladores.

Las acciones de AMD han ganado cerca de un 97% este año y han subido un 16% desde el 6 de octubre, cuando la empresa firmó un acuerdo con OpenAI.

Para plantar cara a Nvidia en IA, AMD apuesta por su próxima generación de chips MI400 y el sistema de bastidores Helios, previsto para 2026.

En los próximos tres a cinco años, AMD espera un crecimiento del 35% en todo su negocio cada año y del 60% en su negocio de centros de datos. Prevé que sus ganancias aumenten hasta 20 dólares por acción en el mismo periodo, mientras que las estimaciones de LSEG sitúan su beneficio en 2025 en 2,68 dólares por acción.

Stacy Rasgon, analista de Bernstein, dijo que los objetivos parecen "un tanto agresivos/aspirativos", ya que el resultado dependería de la capacidad de AMD para utilizar Helios para pasar de ser un actor marginal de la IA a uno que comande una cuota de mercado mucho mayor.

"El jurado sigue deliberando al respecto, pero la dirección está pasando claramente a la ofensiva con la narrativa".

Los inversores de Nvidia no se inmutaron y sus acciones subían un 1,5%. (Reporte de Rashika Singh, Siddarth S y Harshita Mary Varghese en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)