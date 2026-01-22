Acciones de Argentina suben acopladas a mercados globales

BUENOS AIRES, 22 ene (Reuters) -

Las acciones argentinas cotizaban en alza el jueves por el impulso generado desde papeles domésticos negociados en Wall Street, con aliento en un tipo de cambio controlado y perspectivas de una economía en crecimiento.

La acumulación de reservas por parte del banco central (BCRA) respalda una esperada gradual reducción del riesgo país, con la perspectiva de acceso por parte del Gobierno a los mercados internacionales en breve.

Los ADRs argentinos se encuentran con aval de inversores institucionales y esto impulsa a los mercados internos, con renovación de liquidez selectiva sobre acciones y bonos.

"El mercado es optimista y se refleja en los precios", dijo Ramiro Marra, analista de Bull Market Brokers.

El índice accionario líder S&P Merval de la bolsa porteña ganaba un 1,02% a las 1530 GMT de la mano de firmas energéticas, luego de afirmar un salto del 3,59% en la víspera con reacomodamientos encabezados entre papeles del rubro financiero.

"El sector energético, que incluye transportadoras de gas y generadoras, despierta mayor interés por su resiliencia impulsada por la situación del gas a nivel global", remarcó Rava Bursátil.

Una retracción en la aversión al riesgo por menores tensiones en torno al tema internacional "Groenlandia" ayudaba a bajar los decibeles, con una ligera caída del oro que también alineaba interés sobre otros activos tradicionales.

Por su parte, la deuda extrabursátil arrojaba una cotización ligeramente negativa del 0,2% promedio, con sustento en toma de utilidades entre papeles dolarizados.

El presidente argentino, Javier Milei, dijo que la necesidad del país de recurrir a fondos en mercados extranjeros será menor y que espera desarrollar el mercado de capitales interno, según una entrevista con Bloomberg TV difundida el jueves.

La ronda mayorista del peso arrojaba una muy leve apreciación del 0,18% a 1.428 por dólar, revirtiendo una apertura bajista, con futuros estables y ligados a la banda de flotación divergente que desde febrero se ajustará al 2,8%.

El BCRA suma compras de 825 millones de dólares en enero, para consolidar sus reservas internacionales a 45.077 millones de dólares provisorios, lo más alto en los últimos cinco años.

La autoridad monetaria reconoció que la demanda privada de dólares se ha reducido considerablemente tras el triunfo del oficialismo en las elecciones de medio término de octubre pasado, lo que ha quitado notablemente la volatilidad cambiaria.

El Tesoro lleva adelante durante esta jornada un nuevo canje de un título 'dollar linked' con vencimiento a fin de mes, por otros instrumentos similares amortizables en febrero, abril y junio venidero. (Reporte de Jorge Otaola; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Walter Bianchi)