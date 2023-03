Acciones de bancos regionales de eeuu intentan recuperarse tras caída provocada por el svb

Por Medha Singh

14 mar (Reuters) - Las acciones de los bancos regionales estadounidenses subían el martes tras sufrir pérdidas de dos dígitos en días recientes, después del mayor colapso bancario desde la crisis financiera mundial de 2008.

La quiebra de Silicon Valley Bank y Signature Bank conmocionó a los mercados mundiales, a pesar de las garantías dadas por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y otros responsables políticos de que los bancos y los depósitos estaban a salvo.

First Republic Bank subió un 57% antes de que se interrumpiera la cotización por volatilidad, un día después de tocar un mínimo histórico intradía de 17,53 dólares.

Las acciones de Western Alliance Bancorp se dispararon un 52,5% antes de ser interrumpidas cuando Citadel Advisors LLC, de Kenneth Griffin, hizo pública una participación del 5,3% en el prestamista.

Citizens Financial Group, Huntington Bancshares Inc , PacWest Bancorp, KeyCorp, Fifth Third Bancorp y Zions Bancorp subían entre un 12,6% y un 64%.

El índice de bancos regionales de S&P 1500 avanzaba un 7,7% tras haber caído un 20% en las tres últimas sesiones.

La agencia de calificación Moody's dijo que estaba revisando a la baja la calificación de seis prestamistas.

"El riesgo de contagio sigue presente si todo el mundo pierde simultáneamente la confianza en el sistema bancario", afirmó Jack Ablin, director de inversiones de Cresset Capital. (Reporte de Medha Singh en Bengaluru, reporte adicional de Shristi Achar Editado en español por Javier López de Lérida)

Reuters