Acciones de Bayer caen mientras inversores dudan sobre acuerdo para resolver litigio por Roundup

FRÁNCFORT, 18 feb (Reuters) - Las acciones de Bayer llegaron a caer hasta un 12% el miércoles, borrando las ganancias del día anterior, ya que los inversores se preguntaban si el acuerdo propuesto de US$7.250 millones para resolver las demandas por cáncer relacionadas con su herbicida Roundup representaría un cambio decisivo

El grupo farmacéutico y de protección de cultivos alemán anunció el martes por la noche que había llegado a un acuerdo para resolver decenas de miles de reclamaciones actuales y futuras por responsabilidad civil, tras años de lidiar con los riesgos legales relacionados con Roundup, adquirido en la compra de Monsanto en 2018

El avance del 7,3% de las acciones el martes se veía más que revertida por una caída del 9,6% a las 13:35 GMT

Analistas de JPMorgan dijeron que el acuerdo iba en la dirección correcta, pero señalaron que Bayer no había revelado cuántos demandantes debían aceptar el acuerdo para que este pudiera seguir adelante, y que tampoco estaba claro hasta qué punto estarían dispuestos a aceptar la oferta

A última hora del martes, Markus Manns, gestor de carteras de Union Investment, también advirtió que la propuesta "aún no es el avance que muchos inversores esperaban"

Tanto JPMorgan como Manns señalaron que aún dependía mucho de una resolución pendiente de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el fondo de las demandas

Bayer ha solicitado al tribunal que invalide las demandas, que se basan principalmente en la legislación estatal, argumentando que la normativa federal a su favor debería tener prioridad

Un portavoz de Bayer dijo que el grupo confiaba en un resultado favorable en la Corte Suprema, aunque no especuló sobre sus posibilidades de éxito

Remitió a Reuters a un informe jurídico de la fiscal general de Estados Unidos de diciembre, en el que se muestra que el Gobierno del presidente Donald Trump está de acuerdo con la interpretación de Bayer de la ley en cuestión

(1 dólar = 0,8445 euros)

