Acciones de BNP Paribas se desploman tras veredicto de jurado estadounidense sobre Sudán

Por Alun John

LONDRES, 20 oct (Reuters) - Las acciones de BNP Paribas cayeron hasta un 10% el lunes, después de que un jurado estadounidense declaró que el banco francés ayudó al Gobierno de Sudán a cometer genocidio al prestar servicios bancarios que violaron las sanciones estadounidenses.

Un jurado federal en Manhattan condenó el viernes al BNP a pagar una suma combinada de US$20,5 millones a tres demandantes sudaneses que testificaron sobre abusos de los derechos humanos perpetrados bajo el gobierno del expresidente Omar al-Bashir.

El banco manifestó el lunes en un comunicado su intención de apelar el veredicto, que, en su opinión, no debería dar lugar a nuevas demandas.

La incertidumbre sobre si podría enfrentarse a nuevas reclamaciones o sanciones pesaba sobre las acciones de BNP Paribas el lunes, y es probable que continúe haciéndolo, dijeron operadores y analistas.

Las acciones llegaron a caer un 10% en un momento dado y restaban un 8,7% en su última cotización, lo que supone su mayor caída diaria desde marzo de 2023.

Los abogados de los tres demandantes, que ahora residen en Estados Unidos, dijeron que el veredicto abre la puerta a que más de 20.000 refugiados sudaneses en Estados Unidos reclamen al banco francés miles de millones de dólares por daños y perjuicios.

"BNP Paribas reafirma que este resultado es claramente erróneo e ignora pruebas importantes que no se permitió presentar al banco", dijo la entidad en su comunicado.

"Además, este veredicto es específico para estos tres demandantes y no debería tener una aplicación más amplia. Cualquier intento de extrapolación es necesariamente erróneo, al igual que cualquier especulación sobre un posible acuerdo", añadió. (Reporte adicional de Mathieu Rosemain en París y Lucy Raitano en Londres; editado en español por Carlos Serrano)