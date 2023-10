(Amplía información, reescribe)

31 oct (Reuters) -

Las acciones de la minera canadiense First Quantum Minerals caían hasta un 17% el martes, extendiendo

la fuerte baja

del día anterior, ya que la incertidumbre sobre el futuro de su mina de cobre en Panamá llevó a los inversores a reducir su exposición.

El presidente Laurentino Cortizo anunció el domingo que Panamá celebraría un referéndum para decidir si desecha o mantiene un contrato con la unidad local de First Quantum, luego de días de protestas de miles de personas que se oponen al proyecto de mina de cobre a tajo abierto.

En su primera declaración pública, First Quantum dijo el martes que se han interpuesto "recursos de inconstitucionalidad" contra la Ley 406, que aprueba el contrato de concesión minera renovado para la mina Cobre Panamá de la empresa.

La compañía dijo que actualmente dos impugnaciones de este tipo han sido admitidas a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia del país. En las operaciones de la mañana, las acciones de First Quantum cayeron hasta un 17,3% a 16,6 dólares canadienses.

"First Quantum siempre ha sido defensora de Panamá y su gente y está comprometida con el Estado de derecho con el objetivo de lograr beneficios para el país", dijo la empresa en el comunicado.

La minera dijo el martes que contactó al gobierno de Panamá para conocer detalles del referéndum planteado por el presidente Cortizo.

"Estamos totalmente comprometidos a operar de manera ambientalmente sensible, cumpliendo con todas las obligaciones ambientales y apoyando la biodiversidad de Panamá", sostuvo.

Una de las banderas de los manifestantes es el rechazo al impacto ambiental de Cobre Panamá, cuya operación representa actualmente casi el 5% del Producto Interno Bruto del país, aunque también ha habido malestar respecto al reparto de ingresos previsto en el contrato.

El Gobierno presentó en la víspera a la Asamblea Nacional (Congreso) un proyecto de ley para que se convoque a la consulta popular, mientras que en los últimos días han sido interpuestos varios recursos de inconstitucionalidad contra el contrato ante la Corte Suprema.

First Quantum ha dicho que toma nota de los comentarios realizados el lunes por el Tribunal Electoral panameño, que advirtió que actualmente no existen "condiciones" para celebrar un referéndum. (Reporte de Arunima Kumar and Mrinalika Roy en Bangalore; Escrito por Raúl Cortés Fernández y Marion Giraldo)