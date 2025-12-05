Acciones de competidor chino de Nvidia se disparan en su debut bursátil

La confianza en el futuro de la industria china de semiconductores para la inteligencia artificial (IA) hizo que las acciones de la empresa Moore Threads se dispararan más de 500% en su debut en bolsa este viernes.

Los inversionistas esperan que esta empresa, que fabrica procesadores avanzados usados para entrenar y alimentar la IA, pueda llenar el vacío dejado por la salida forzosa del país del gigante estadounidense Nvidia.

Moore Threads, que fijó el precio de su salida a bolsa en 114,28 yuanes (US$16,15) por acción, subió un 502% hasta alcanzar los 688 yuanes por título en las primeras operaciones, antes de retroceder y cerrar la mañana con un alza de alrededor del 420%.

Nvidia domina el mercado mundial de unidades de procesamiento gráfico (GPU), que tienen una enorme demanda debido al frenético entusiasmo por la IA, lo que sitúa a la empresa con sede en California como la más valiosa del mundo.

Sin embargo, Estados Unidos le ha impedido exportar chips de gama alta a China por motivos de seguridad nacional, como el riesgo de dar a Pekín una ventaja militar.

En respuesta, el gigante asiático está presionando a sus empresas tecnológicas para que utilicen alternativas nacionales, lo que ha expulsado a Nvidia del mercado chino.

El fundador de Moore Threads es el antiguo director de la empresa estadounidense en China, lo que aumenta el interés.

"Esta salida a bolsa se ha convertido en un barómetro de la fe en las ambiciones de China en materia de chips de IA de última generación", afirmó Dilin Wu, estratega de investigación de Pepperstone, antes del debut bursátil de Moore Threads.

La salida a bolsa en el mercado STAR, centrado en la tecnología, recaudó unos 8.000 millones de yuanes (unos US$1.100 millones), lo que valora la empresa en cerca de US$7.600 millones, calcula el experto.

kaf-reb/dan/arm/atm