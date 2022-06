Acciones de crecimiento impulsan a wall st antes de decisión fed sobre tasas de interés

(Actualiza cotizaciones)

Por Anisha Sircar y Devik Jain

15 jun (Reuters) - Los principales índices de Wall Street subían más de un 1% el miércoles, impulsados ​​por las ganancias en las golpeadas acciones financieras y de crecimiento, con los inversores esperando ver cuánto aumentará la Reserva Federal las tasas de interés en su reunión de política monetaria para sofocar la inflación.

* Diez de los 11 principales sectores del S&P avanzaban en la mañana en Nueva York, con nueve de ellos ganando más del 1%. A la cabeza se encontraban el consumo discrecional y el financiero, que sumaban un 1,6% y un 1,7%, respectivamente.

* El sector de energía era el único que bajaba, cayendo un 0,5%.

* Los pesos pesados ​​del mercado Apple Inc, Meta Platforms, Alphabet Inc, Microsoft Corp y Amazon.com Inc avanzaban entre 1,3% y 2,5%.

* Los operadores están valorando casi por completo un aumento de 75 puntos básicos de la Fed, frente al 8,2% de hace una semana, según la herramienta FedWatch de CME. Un alza tan grande elevaría la tasa de política monetaria objetivo a corto plazo de la Fed a un rango de 1,5% y 1,75%.

* El banco central dará a conocer su comunicado a las 1800 GMT, con una conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell, media hora más tarde.

* El Promedio Industrial Dow Jones subía 315,84 puntos, o un 1,04%, a 30.680,67 unidades, mientras que el S&P 500 ganaba 48,12 puntos, o un 1,29%, a 3.783,60 unidades. El Nasdaq Composite, en tanto, ascendía179,38 puntos, o un 1,66%, a 11.007,73 unidades.

* Las preocupaciones sobre el aumento de la inflación, los mayores costos de endeudamiento y los crecientes desafíos para la expansión económica han afectado a las acciones mundiales este año.

* El referencial S&P 500 terminó el lunes acumulando una caída de más del 20% desde su máximo histórico de cierre el 3 de enero, lo que confirma que ha estado en un mercado bajista, según una definición comúnmente utilizada.

* Goldman Sachs sumaba un 2,4% para liderar las ganancias entre los grandes bancos. (Reporte de Anisha Sircar, Devik Jain y Sruthi Shankar en Bengaluru, Editado en Español por Manuel Farías)