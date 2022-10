Acciones de crecimiento impulsan un 3% al nasdaq, mientras rendimientos de bonos en eeuu bajan

Por Ankika Biswas y Bansari Mayur Kamdar

4 oct (Reuters) - El Nasdaq lideraba las alzas de Wall Street el martes, gracias a las ganancias de las acciones tecnológicas y de crecimiento de megacapitalización, y a la caída del rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense, por la especulación de inversores sobre la posibilidad de que la Reserva Federal modere su agresiva senda de subidas de tasas de interés.

* A las 1529 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones subía 774,82 puntos, o un 2,64%, a 30.273,41 unidades; el índice S&P 500 ganaba 100,15 puntos, o un 2,72%, a 3.778,58 unidades; y el Nasdaq Composite avanzaba 363,80 puntos, o un 3,36%, a 11.178,61 unidades.

* Los nuevos pedidos de bienes manufacturados en Estados Unidos se mantuvieron sin cambios en agosto, tal y como se esperaba, mientras que las ofertas de empleo, una medida de la demanda de trabajo, sufrieron su mayor ca√≠da en casi dos a√Īos y medio en agosto.

* Tras los datos económicos, los rendimientos de los bonos caían por segundo día consecutivo ante esperanzas de una moderación de la política monetaria, pese a que la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, afirmó que el banco central debe realizar nuevas subidas de tasas.

* "Los datos de ofertas de empleo, inferiores a lo previsto, apuntan a un debilitamiento del mercado laboral. Si se confirma con el informe de nóminas no agrícolas del viernes, podría dar a la Fed la cobertura para ralentizar su endurecimiento", dijo Thomas Hayes, de Great Hill Capital en Nueva York.

* Líderes del mercado de megacapitalización como Apple Inc , Microsoft Corp, Alphabet Inc y Nvidia Corp subían cerca de un 2,37%, al 4,30%, mientras que el índice de semiconductores Philadelphia SE mejoraba un 4,12%.

* El sector de consumo suntuario lideraba las ganancias entre las 11 divisiones del S&P 500, con una mejora superior al 4%.

* Bancos como Wells Fargo & Co, JPMorgan Chase & Co y Bank of America Corp sumaban m√°s de un 3% cada uno.

(Reporte de Medha Singh, Ankika Biswas y Bansari Mayur Kamdar en Bengaluru Editado en espa√Īol por Carlos Serrano)

