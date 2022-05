Acciones de crecimiento impulsan wall street luego de tres sesiones de caídas

(Actualiza cotizaciones)

Por Amruta Khandekar y Devik Jain

10 mayo (Reuters) - Los principales índices de Wall Street subían el martes, con inversores comprando acciones de crecimiento de megacapitalización golpeadas tras una liquidación de tres días por preocupaciones sobre un agresivo endurecimiento monetario y una desaceleración del crecimiento económico.

* Los 11 principales sectores del S&P avanzaban, liderados por un aumento del 2,4% en las acciones de energía y una ganancia del 2,2% en las de tecnología.

* Amazon.com, Apple Inc O, Alphabet Inc , Tesla Inc y Microsoft Corp subían entre un 1,3% y un 2,5%. Además, los fabricantes de chips avanzaban un 2,7% tras perder 10,6% en los últimos tres días.

* Mientras, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años caía a 2,98% luego de tocar 3,2% en la sesión anterior, su nivel más alto desde noviembre de 2018.

* "El retorno a 10 años ha retrocedido un poco, eso creo que está ayudando a las acciones tecnológicas", dijo Sam Stovall, estratega jefe de inversiones de CFRA. "Se espera que el informe del IPC de mañana muestre una caída en la ganancia interanual, los inversores probablemente se sientan un poco aliviados de que quizás marzo haya sido el pico de este ciclo inflacionario".

* Analistas esperan que los datos del miércoles muestren que los precios al consumidor aumentaron a un ritmo más lento en abril, con los inversores buscando pistas sobre un techo de la inflación y la senda de las futuras alzas de tasas.

* El jefe de la Fed de Nueva York, John Williams, y su par de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, respaldaron alzas de tasas de 50 puntos básicos en las próximas dos reuniones del banco central.

* El Promedio Industrial Dow Jones subía 336,16 puntos, o un 1,04%, a 32.581,86 unidades, mientras que el S&P 500 ganaba 51,95 puntos, o un 1,30%, a 4.043,19 unidades. El Nasdaq Composite, en tanto, sumaba 198,68 puntos, o un 1,71%, a 11.821,93 unidades.

* El lunes, el referencial S&P 500 terminó por debajo de 4.000 puntos por primera vez desde fines de marzo de 2021 y el Nasdaq, de fuerte presencia tecnológica, se hundió más del 4%.

* Ambos índices han caído este año más de un 15% y un 24%, respectivamente, debido al conflicto bélico en Ucrania, los confinamientos de China por el COVID-19 que sacuden las cadenas de suministro mundiales y el alza de los retornos de los bonos. (Reporte de Amruta Khandekar y Devik Jain en Bangalore, Editado en Español por Manuel Farías)