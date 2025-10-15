Acciones de EEUU suben impulsadas por resultados y expectativas de recortes de tasas

Por Stephen Culp

NUEVA YORK, 15 oct (Reuters) - Wall Street subía y el oro reanudaba su ascenso el miércoles, mientras la temporada de resultados ganaba ritmo y comentarios moderados del presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell, ayudaban a los inversores a mirar más allá de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

* Los tres principales índices bursátiles estadounidenses ganaban terreno en un amplio repunte impulsado por las esperanzas de recortes de tasas y los sólidos resultados empresariales, mientras que los precios del crudo repuntaban y el oro alcanzaba nuevas cotas a medida que Washington y Pekín intensificaban la retórica en su actual disputa arancelaria.

* Los optimistas resultados del tercer trimestre de Morgan Stanley y Bank of America levantaron el ánimo de los inversores.

* A las 1608 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones sumaba 128,78 puntos, o un 0,28%, a 46.399,24 unidades, el índice S&P 500 ganaba 37,42 puntos, o un 0,56%, a 6681,73 unidades, mientras que el Nasdaq Composite avanzaba 185,38 puntos, o un 0,82%, a 22.707,08 unidades.

* Las bolsas europeas subían gracias a los buenos resultados de la francesa LVMH, que provocaron un repunte de los productos de lujo y calmaron las preocupaciones de que la ralentización del crecimiento económico mundial y la actual guerra de aranceles estén mermando la salud de las empresas.

* El índice MSCI de valores de todo el mundo sumaba 11,21 puntos, o un 1,15%, a 989,53 puntos. El paneuropeo STOXX 600 ganaba un 0,62%, mientras que el amplio índice europeo FTSEurofirst 300 avanzaba 14,36 puntos, o un 0,64%.

* Los valores de mercados emergentes trepaban 26,58 puntos, o un 1,99%, a 1365,56. El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón subió un 2,04%, a 708,93, mientras que el Nikkei japonés ganó 825,35 puntos, o un 1,76%, a 47.672,67.

* El índice dólar, que mide la cotización del billete verde frente a una cesta de divisas que incluye al yen y al euro, caía un 0,21% a 98,86, mientras que el euro subía un 0,15% a US$1,1622. Frente al yen japonés, el dólar se debilitaba un 0,32% a 151,32 yenes.

* La rentabilidad de los bonos estadounidenses a 10 años caía 1,3 puntos básicos, a 4,009%, desde el 4,022% del martes. El rendimiento del bono a 2 años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés de la Reserva Federal, subía 0,6 puntos básicos, a 3,485%, desde el 3,479% del martes.

* El crudo estadounidense ganaba un 0,26%, a US$58,84 por barril, y el Brent sumaba un 0,1% a US$62,45 por barril.

* El oro al contado subía un 1,3%, a US$4195,50 la onza.

Los futuros del oro estadounidense avanzaban un 1,48% a US$4200 la onza.

(Reporte de Tom Wilson en Londres y Rae Wee en Singapur; Editado en Español por Ricardo Figueroa)