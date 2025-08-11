Acciones de empresas de litio suben tras la paralización de mina en China

11 ago (Reuters) - Las acciones de los productores de litio subían el lunes después de que el gigante chino de baterías Contemporary Amperex Technology (CATL) detuvo la producción en una importante mina, lo que suscitó expectativas de que baje el exceso de oferta en un mercado que lidia con una demanda débil.

Durante las operaciones de la mañana, Albemarle Corp se disparaba un 10,2%, mientras que la chilena Sociedad Química y Minera escalaba un 9,2% y Lithium Americas ganaba un 2,4%.

Empresas más pequeñas, como Standard Lithium, Piedmont Lithium y Sigma Lithium, avanzaban entre un 6,2% y un 19,6%.

El sector del litio ha sufrido un exceso de oferta tras un crecimiento menor de lo previsto de la demanda de vehículos eléctricos.

Los futuros de carbonato de litio más activos en Cantón subieron el límite diario del 8% después de que CATL dijo que su licencia minera para el proyecto de Yichun, en la provincia de Jiangxi, expiraba el 9 de agosto y que la renovación estaba en marcha.

El yacimiento puede producir más de 46.000 toneladas métricas de carbonato de litio equivalente al año, aproximadamente el 3% de la oferta mundial prevista para 2025, según datos del Gobierno australiano.

Los analistas de Morgan Stanley señalaron que la interrupción podría erosionar el pequeño excedente de 60.000 toneladas previsto para 2025, lo que supondría un "riesgo al alza para los precios del litio a corto plazo" y podría acercar el mercado al equilibrio si hay otras interrupciones.

A largo plazo, prevén que vuelva a haber excedentes si no se impone una mayor disciplina en la oferta.

Vincent Sun, analista de Morningstar, dijo que la suspensión era "un indicio de que la industria está tomando medidas proactivas para contener las nuevas caídas de los precios del litio observadas en lo que va de año".

Con los precios del litio ahora por debajo del costo marginal de producción, la medida podría percibirse como un impulso positivo para limitar el crecimiento de la oferta y reequilibrar el mercado, dijo, pero añadió que era "todavía demasiado pronto para confirmar una tendencia de recuperación de los precios para el resto del año". (Reporte de Arunima Kumar en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)