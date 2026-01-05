Acciones de fabricantes de chips de memoria suben por escasez de oferta mundial

5 ene (Reuters) - Las acciones de los principales proveedores de chips de memoria del mundo subían el lunes, mientras los inversores apuestan por nuevas subidas de precios debido a una escasez mundial de suministro impulsada por la creciente demanda de infraestructuras de inteligencia artificial.

TM Roh, codirector ejecutivo de Samsung, calificó la escasez de "sin precedentes" en una entrevista con Reuters, haciéndose eco de las advertencias de sus homólogos de que las restricciones podrían persistir durante meses, si no años, a medida que la carrera por construir infraestructuras de inteligencia artificial consuma la oferta.

Esa demanda ha llevado a los fabricantes de chips de memoria a desviar la capacidad de fabricación hacia la memoria de gran ancho de banda para servidores de IA, reduciendo el suministro a casi todos los demás sectores, como los chips flash utilizados en unidades USB y teléfonos inteligentes.

Los precios en algunos segmentos se han más que duplicado desde febrero del año pasado, según la empresa de estudios de mercado TrendForce, lo que atrae a los operadores que apuestan a que el repunte tiene aún más recorrido.

Micron subía cerca de un 2% en las primeras operaciones del lunes. Las acciones de SK Hynix y Samsung, que cotizan en Corea del Sur, ganaron casi un 3% y un 7,5%, respectivamente.

El presidente ejecutivo de Micron, Sanjay Mehrotra, dijo el mes pasado que espera que los mercados de memorias sigan ajustados más allá de 2026. Las acciones de la empresa ganaron un 240% en 2025, muy por encima de la subida del 42% del índice de referencia de chips.

Las acciones de Samsung duplicaron con creces su valor el año pasado, mientras que las de SK Hynix se multiplicaron casi por cuatro.

Sus homólogas más pequeñas, Western Digital, Applied Digital y Seagate Technology subían más de un 3% el lunes. SanDisk sumaba alrededor de un 1,5%.

Las memorias son un sector muy cíclico, que suele experimentar caídas y subidas extremas con precios volátiles.

Los analistas de Morningstar y J.P. Morgan estiman que la actual fase alcista, denominada habitualmente "superciclo", podría prolongarse hasta bien entrado 2027. (Reporte de Arsheeya Bajwa en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)