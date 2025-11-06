Acciones de Grupo Aeroméxico regresan el jueves al mercado bursátil

CIUDAD DE MÉXICO, 5 nov (Reuters) - Grupo Aeroméxico, que opera la principal línea aérea del país, retornará el jueves al mercado bursátil luego de llevar a cabo una oferta pública mixta de acciones en México y Estados Unidos, informó la compañía.

La transacción considera una oferta primaria de 7 millones de títulos y una secundaria por 20,46 millones de acciones en la bolsa mexicana. La firma, además, realizó una oferta simultánea de ADS en Estados Unidos, así como una venta privada de papel.

Las acciones en México fueron colocadas a un precio de 35,34 pesos cada una, dijo Aeroméxico en un comunicado la noche del miércoles. Sus ADS tuvieron un precio de US$19 en Estados Unidos.

La firma anticipa que los recursos recaudados del componente primario de la oferta global y de la colocación privada asciendan a unos US$178,8 millones, que serán utilizados para usos corporativos generales, incluyendo pagos relacionados con la ampliación de su flota.

Grupo Aeroméxico abandonó el mercado bursátil en 2022 como parte de un proceso de reestructura en el marco del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. (Reporte de Noé Torres)