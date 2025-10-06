Acciones de Grupo México sufren una de sus peores jornadas tras lanzar oferta por Banamex
CIUDAD DE MÉXICO, 6 oct (Reuters) - Las acciones de Grupo México se desplomaron el lunes, anotando una de sus peores jornadas desde que se tiene registro, luego de que el gigante minero lanzara una oferta para la adquisición de Grupo Financiero Banamex.
Los títulos de Grupo México, con negocios también en las industrias ferroviaria y de infraestructura, se hundieron un 15,43% a 135,99 pesos, arrastrando al principal índice de la bolsa mexicana a una caída de un 2,55%.
La compañía informó el viernes por la tarde que realizó una oferta vinculante para comprar hasta el 100% de Banamex, el negocio de banca minorista de Citi en el país, una semana después de que el magnate Fernando Chico Pardo cerrara un acuerdo por una participación del 25% en la institución.
"El anuncio introduce una renovada incertidumbre y riesgo" dijo el banco de inversión JP Morgan en una nota de análisis. "Se trata de un negocio muy diferente a las actividades actuales en Grupo México", agregó.
Los papeles de la minera, el mayor productor de cobre del mundo, habían alcanzado el viernes un máximo histórico de 161,29 pesos, animados por un fortalecimiento global de los precios de los metales.
"No vemos sinergias, y una adquisición de este tipo dificultará que los inversionistas comprendan la estrategia a largo plazo de la compañía y cómo se tomarán las decisiones de asignación de capital en el futuro", opinó por su parte Scotiabank.
Citigroup dijo que aún planea buscar una oferta pública inicial para Grupo Financiero Banamex. (Reporte de Kylie Madry y Noé Torres)
