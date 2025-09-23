Acciones de Kenvue, el fabricante de Tylenol, rebotan tras reacción en contra de dichos de Trump

Por Sriparna Roy

23 sep (Reuters) - Las acciones de Kenvue ganaban un 6% el martes, recuperándose de un mínimo histórico de la víspera, después de que los analistas apuntaron a la falta de nuevas pruebas científicas que respalden la afirmación del presidente Donald Trump de que el popular analgésico Tylenol está relacionado con el autismo.

Trump ligó el lunes el autismo al uso de vacunas en la infancia y a la toma de Tylenol, conocido genéricamente como paracetamol, por parte de las mujeres cuando están embarazadas, elevando a política sanitaria estadounidense afirmaciones no respaldadas por pruebas científicas.

"Los inversores contenían la respiración temerosos de que el anuncio de ayer fuera una bomba. Resultó que no lo era, ya que no se presentaron nuevas pruebas científicas que relacionen el Tylenol con el autismo", dijo James Harlow, vicepresidente de Novare Capital Management.

Las agencias sanitarias de la Unión Europea y Reino Unido también confirmaron la seguridad del paracetamol durante el embarazo, mientras que la Organización Mundial de la Salud afirmó que las pruebas de una relación son inconsistentes e instó a la cautela a la hora de sacar conclusiones.

Tylenol genera unos 1000 millones de dólares en ventas anuales para Kenvue, según una estimación de la correduría Morningstar.

Las acciones cayeron a mínimos históricos el lunes, antes de la conferencia en la que Trump advirtió repetidas veces contra el uso del analgésico y sugirió que las vacunas comunes no se tomen juntas o tan pronto en la vida de un niño.

Muchos médicos rechazan la afirmación, y Kenvue, escindida de Johnson & Johnson en 2023, reiteró que no hay ningún vínculo científico entre el paracetamol, el ingrediente activo de Tylenol, y el autismo, advirtiendo que tales sugerencias podrían poner en peligro la salud materna.

"En general, vemos un riesgo judicial limitado tras el anuncio (del lunes), pero podría haber cierto impacto en el consumo de Tylenol debido a las noticias negativas", escribieron los analistas de Citi en una nota.

(Reporte adicional de Danilo Masoni; editado en español por Carlos Serrano)