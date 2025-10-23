Acciones de mexicana Becle se disparan tras reporte trimestral

CIUDAD DE MÉXICO, 23 oct (Reuters) - Las acciones de la productora mexicana de tequila Becle subían con fuerza el jueves después de que reportó en la víspera un sólido incremento en sus ganancias del tercer trimestre, gracias a mayores ventas en todas sus regiones, excepto Estados Unidos y Canadá.

Los títulos de Becle, dueña de la popular marca José Cuervo, escalaban un 13,27% a 23,90 pesos, el mejor desempeño entre las firmas del mercado bursátil mexicano.

Analistas del sector elogiaron los resultados, citando el desempeño en México y otros mercados del grupo, donde muchas regiones parecieron mostrar una recuperación de la demanda. "Este fue sin duda un trimestre sólido", dijo Scotiabank. (Reporte de Sarah Morland; Editado en español por Noé Torres)