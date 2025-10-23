Acciones de mexicana Becle se disparan tras sólido reporte trimestral

CIUDAD DE MÉXICO, 23 oct (Reuters) - Las acciones del fabricante mexicano de tequila Becle subían más de un 10% el jueves, luego de publicar sólidos resultados trimestrales impulsados por la recuperación de la demanda en casi todos sus mercados, así como por la reducción de la deuda y de los costes del agave.

La firma, que obtiene la mayor parte de sus ingresos de las populares marcas de la familia José Cuervo, así como de una gama de mezcales, vodkas, ginebras y whiskies, multiplicó casi por cinco su beneficio neto, muy por encima de las expectativas del mercado.

En una conferencia telefónica sobre resultados, Juan Domingo Beckmann, director general de la compañía, atribuyó los buenos resultados en parte a la estrategia de premiumización de Becle y dijo que confiaba en su capacidad para posicionarse "para un crecimiento sostenido en 2026".

El consumo de alcohol se ha visto afectado en todo el mundo por lo que algunos grupos del sector han atribuido a los cambios en los hábitos de consumo, a medida que los clientes aprietan las carteras y optan por alternativas saludables, así como a la comercialización de marihuana legal.

La incertidumbre sobre la política arancelaria en Estados Unidos, así como el consiguiente boicot canadiense a las marcas extranjeras, también golpearon el negocio de Becle en estos dos países, y juntos marcaron la única región donde los volúmenes y las ventas disminuyeron este trimestre.

Sin embargo, el director financiero, Rodrigo de la Maza, explicó que el período marcó el primer trimestre de recuperación general de volumen desde los primeros tres meses de 2023, y que la compañía mantendría la mente abierta a posibles adquisiciones estratégicas o de valor añadido.

"Este fue sin duda un trimestre sólido", dijeron analistas de Scotiabank, señalando que los resultados ponen a la compañía en "una base sólida para posibles fusiones y adquisiciones".

Becle, que vendió sus participaciones en el destilador mexicano Lalo y en el fabricante de bebidas energéticas b:oost, probablemente seguirá desprendiéndose de marcas que no son clave para su estrategia, afirmó Beckmann.

En Estados Unidos y Canadá, los únicos mercados que registraron un descenso, el director regional Mauricio Vergara dijo que esperaba que la competencia siguiera siendo feroz en un futuro próximo.

Sin embargo, agregó, Becle seguirá dando prioridad a los precios de sus marcas premium y "se abstendrá de perseguir a la competencia a la baja".

Becle espera seguir beneficiándose del abaratamiento de los costes del agave -la planta espinosa con la que se elabora el tequila-, pero señaló que en los tres últimos meses del año se registrará un tipo de cambio menos favorable.

(US$1 = 18,3694 pesos mexicanos) (Reporte de Sarah Morland; Editado en español por Noé Torres)