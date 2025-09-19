Acciones de mexicana Grupo Nutrisa repuntan tras débil debut bursátil
CIUDAD DE MÉXICO, 19 sep (Reuters) - Las acciones de la firma mexicana Grupo Nutrisa avanzaban el viernes recuperando parte del terreno cedido en su primer día de negociaciones en su regreso al mercado bursátil, cuando llegaron a hundirse cerca de un 20%.
Los títulos de Grupo Nutrisa, que aglutina marcas como la cadena de productos naturistas Nutrisa, las cafeterías Cielito Querido Café y las dulcerías Chilim Balam, subían un 7,31% a 5,87 pesos.
El jueves, los papeles llegaron a debilitarse hasta 4,95 pesos.
Las acciones de la compañía aún se encontraban por debajo del precio de salida de 6,15 pesos que fijó para su regreso a la bolsa luego de su escisión de la productora de alimentos Grupo Herdez, que cotizaban estables en 64 pesos.
"Hacia adelante, la separación permitirá que cada compañía enfoque su estrategia y busque generar valor de manera independiente", dijo la casa de bolsa GBM.
(Reporte de Noé Torres; editado por Adriana Barrera)
