Acciones de mexicana Volaris despegan tras planes de crear grupo aéreo con Viva Aerobus

CIUDAD DE MÉXICO, 19 dic (Reuters) - Las acciones de la aerolínea mexicana Volaris subían con fuerza el viernes tras el anuncio de sus planes para unirse con su rival Viva Aerobus para conformar una sociedad controladora.

Los títulos de Volaris se disparaban un 20% en la bolsa mexicana, apuntando a registrar su mejor jornada desde su salida al mercado en 2013.

Las ganancias desde el cierre de ayer sumaban unos 3.200 millones de pesos mexicanos (US$177,87 millones) a la capitalización bursátil de la compañía, que alcanzaba los 20.500 millones de pesos.

Volaris y Viva Aerobus, dos de las firmas más grandes del sector en México, anunciaron el jueves que alcanzaron un acuerdo para constituir un grupo de aerolíneas.

La transacción, que aún está sujeta a aprobaciones regulatorias, contempla que las compañías mantengan sus respectivas operaciones actuales bajo sus permisos independientes y marcas diferenciadas, según un comunicado.

(Un dólar = 17.9908 pesos mexicanos) (Reporte de Noé Torres y Aida Peláez-Fernández)