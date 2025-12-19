Acciones de mexicana Volaris se disparan tras anuncio de acuerdo con Viva Aerobus

CIUDAD DE MÉXICO, 19 dic (Reuters) - Las acciones de la línea aérea mexicana Volaris subían con fuerza en sus primeras negociaciones del viernes después de que anunció en la víspera que alcanzó un acuerdo con su rival Viva Aerobus para constituir un grupo de aerolíneas que operará bajo una estructura de sociedad controladora.

Los títulos de Volaris se disparaban un 20,89% a 18,0 pesos poco después de la apertura de los negocios.

La transacción, que aún está sujeta a aprobaciones regulatorias, contempla que ambas compañías mantengan sus operaciones actuales bajo sus permisos independientes y marcas diferenciadas, según un comunicado divulgado la noche del jueves. (Reporte de Noé Torres)