Acciones de Nissan caen casi 8% tras anunciar pérdida operativa

Las acciones del fabricante japonés de automóviles Nissan cayeron casi un 8% el viernes luego de que la firma anunciara que tendrá una pérdida operativa de 275.000 millones de yenes (US$1800 millones) en el año fiscal que concluye en marzo.

Las acciones de Nissan perdieron un 7,95% en el comercio matinal de Japón, antes de reducir la baja a un 5%.

La firma automotriz anunció el jueves su pronóstico para el año fiscal 2025-2026, en el cual señaló que su pérdida operativa del primer semestre fiscal (abril a septiembre) será menor de lo previsto, de 30.000 millones de yenes (US$197 millones).

Nissan reportó una pérdida neta de 671.000 millones de dólares en el año fiscal concluido en marzo de 2025 y anunció planes de cortar 20.000 empleos, 15% de su fuerza laboral.

La empresa proyecta ventas por 11,7 billones de yenes en el período 2025-2026, por debajo de su previsión inicial en mayo de 12,5 billones de yenes.

Además del impacto negativo persistente de los aranceles y los tipos de cambio, Nissan indicó que enfrenta riesgos en las cadenas de suministro y la estacionalidad de la actividad como razones para justificar esta advertencia sobre resultados.

Nissan, de la cual el grupo francés Renault posee un 35%, publicará sus resultados del primer semestre el 6 de noviembre.

