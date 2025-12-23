Acciones de Novo Nordisk se disparan casi un 8% tras aprobación en EEUU de la píldora Wegovy

Por Stine Jacobsen y Bhanvi Satija

23 dic (Reuters) -

Las acciones de Novo Nordisk subían casi un 8% el martes, después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó su píldora para adelgazar, lo que da a la farmacéutica danesa una ventaja competitiva sobre su rival Eli Lilly en el mercado en rápida evolución de los medicamentos para la obesidad.

La aprobación de la píldora Wegovy de Novo da a la farmacéutica la ventaja de ser la primera en la carrera por un potente medicamento oral para adelgazar, en su intento de recuperar cuota de mercado frente a Lilly y los fabricantes de compuestos.

Novo, que se enfrentó a enormes problemas de suministro tras el lanzamiento en 2021 de su medicamento inyectable Wegovy, asegura que esta vez está mejor preparada. Su presidente ejecutivo, Mike Doustdar, declaró el mes pasado que la empresa tiene "más que suficientes píldoras esta vez" y que "apostará todo" en el lanzamiento.

Sus acciones, que han caído más de la mitad este año, lideraban las alzas en Europa, mientras que las de Lilly restaban un 1,2% en las operaciones previas a la apertura de los mercados en Estados Unidos.

Novo también ha presentado una solicitud de comercialización de la píldora a la Agencia Europea del Medicamento y a otras autoridades reguladoras.

Evan Seigerman, analista de BMO Capital, dijo que la ventaja de Novo en la captación de pacientes con una preferencia por la comodidad de una píldora podría ser de corta duración, ya que se espera que el orforglipron de Lilly sea aprobado en 2026.

Novo se adelantó a Lilly cuando lanzó la versión inyectable de Wegovy, pero tuvo problemas para satisfacer la demanda. Lilly se adelantó entonces con su inyección Zepbound, que ha superado ampliamente a Wegovy en prescripciones semanales en Estados Unidos este año. Novo ya vende Rybelsus, un semaglutida oral para la diabetes de tipo 2.

Roche, AstraZeneca y las estadounidenses Viking Therapeutics y Structure son otras de las empresas que están probando medicamentos orales para adelgazar.

(Reporte de Danilo Masoni, Stine Jacobsen, Bhanvi Satija y Maggie Fick; editado en español por Carlos Serrano)