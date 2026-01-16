Acciones de Novo suben tras "alentadores" datos de prescripciones de píldora Wegovy: analistas

LONDRES, 16 ene (Reuters) - Las acciones Novo Nordisk subían más de un 5% el viernes, hasta un máximo alcanzado por última vez en octubre, impulsadas por los "alentadores" primeros datos de prescripción en Estados Unidos de su píldora Wegovy, que la empresa espera que le ayude a recuperar terreno en la carrera de los medicamentos contra la obesidad.

La píldora Wegovy se puso a disposición de los pacientes estadounidenses desde el 5 de enero, tras su aprobación por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos el mes pasado, y el mercado sigue de cerca las primeras ventas en busca de signos de fortaleza o debilidad.

"La reacción del precio de la acción se debe a las primeras prescripciones de la píldora Wegovy en Estados Unidos", dijo Soren Lontoft Hansen, analista de Sydbank.

Per Hansen, analista de Nordnet, también dijo que la subida de la acción se debía "muy probablemente" a los datos de las prescripciones en Estados Unidos.

Los inversores siguen de cerca las cifras para evaluar cómo está aprovechando Novo su liderazgo frente a su rival Eli Lilly en un mercado intensamente competitivo para los fármacos adelgazantes.

Novo Nordisk, con un nuevo presidente ejecutivo que asumió el cargo el año pasado, espera atraer a nuevos consumidores con la píldora, en un intento de reanimar su fortuna tras las advertencias de ganancias y la caída de las acciones el año pasado, cuando se ralentizó el crecimiento de las ventas de su medicación inyectable. (Reporte de Bhanvi Satija en Londres y Elviira Luoma en Gdansk; Editado en Español por Ricardo Figueroa)