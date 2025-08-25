Acciones de Orsted, en mínimos históricos tras paralización de parque eólico en EEUU

Por Stine Jacobsen, Jacob Gronholt-Pedersen y Soren Jeppesen

COPENHAGUE, 25 ago (Reuters) - Las acciones de Orsted se desplomaban un 17% el lunes, después de que Estados Unidos paralizó el proyecto Revolution Wind de la empresa danesa frente a Rhode Island, en medio del rechazo del presidente Donald Trump a las inversiones en energías renovables.

Orsted, el mayor desarrollador de parques eólicos marinos del mundo, ya se enfrentaba a crecientes desafíos, como el aumento de los costos, tasas de interés más altas e interrupciones en la cadena de suministro, provocando retrasos y cancelaciones en Estados Unidos y otros mercados. El valor de mercado de la empresa se ha desplomado un 87% desde su máximo de enero de 2021.

La Oficina de Administración de Energía Oceánica de Estados Unidos (BOEM) emitió el viernes una orden de paralización de las obras del proyecto Revolution Wind, de US$1500 millones, que estaba completado en un 80%, con 45 de las 65 turbinas instaladas. Se esperaba que el parque eólico suministrara electricidad a 350.000 hogares de Rhode Island y Connecticut a partir del año próximo.

Se trata de la segunda suspensión importante de un proyecto eólico marino este año por la BOEM, tras la paralización en abril del proyecto Empire Wind 1 de la empresa energética noruega Equinor, frente a las costas de Nueva York. Trump ha criticado repetidas veces la energía eólica por costosa y poco fiable y ha suspendido nuevas licitaciones en alta mar a la espera de revisiones medioambientales y económicas.

A pesar del revés, Orsted, que pertenece en un 50,1% al estado danés, reiteró sus planes para realizar una emisión de derechos de emergencia por valor de US$9400 millones anunciada más temprano en el mes, señalando que sigue comprometida con sus proyectos en Estados Unidos.

La emisión de derechos pretende reforzar la estructura de capital de la empresa en medio de "importantes acontecimientos adversos en el mercado eólico marino estadounidense".

La empresa también canceló en fecha reciente la desinversión parcial de su proyecto Sunrise Wind frente a las costas de Nueva York.

El Ministerio de Finanzas danés, que respalda la emisión de derechos, declaró en un comunicado enviado por correo electrónico que la orden de suspensión de las obras entra dentro del perfil de riesgo previsto en el que se basaba su participación en la ampliación de capital.

Las acciones de Orsted, que ya habían caído un 30% desde que se anunció la emisión de derechos el 11 de agosto, tocaron un mínimo histórico de 173,4 coronas danesas (US$27,15) y perdían un 15,9%, a menos de 180 coronas, a las 11:58 GMT.

(US$1 = 6,3869 coronas danesas)

(Reporte adicional de Nora Buli; editado en español por Carlos Serrano)