Acciones de Puma se disparan tras conocerse que familia Pinault estudia vender participación del 29%
- 1 minuto de lectura'
25 ago (Reuters) - Las acciones de Puma subían después de que Bloomberg informó el lunes de que el holding de la familia francesa Pinault está sopesando opciones para su participación del 29% en el fabricante alemán de ropa deportiva, entre ellas sondear a posibles compradores.
El holding de los Pinault, Artemis, que controla Kering, propietaria de Gucci, y otros negocios en las industrias del lujo, las artes y el entretenimiento, se ha convertido en objeto de un mayor escrutinio por parte de los inversores debido a la elevada deuda acumulada en toda su cartera mientras trata de diversificar sus inversiones.
Un portavoz de Artemis, el mayor accionista de Puma, declinó hacer comentarios. Puma no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Las acciones de Puma, que han perdido más del 60% de su valor en los últimos dos años, subían un 18% a las 1353 GMT.
Bloomberg, citando fuentes anónimas, informó de que los Pinault están trabajando con asesores para evaluar las opciones para el activo y habían contactado a posibles compradores.
La participación tiene un valor aproximado de 800 millones de euros (US$936,56 millones), según la capitalización bursátil de Puma facilitada por LSEG, que no incluye el alza de precios del lunes.
(1 dólar = 0,8542 euros)
(Reporte de Preetika Parashuraman en Bengaluru, Tassilo Hummel en París y Christina Amann en Berlín; editado en español por Carlos Serrano)
Otras noticias de Inversiones
- 1
Israel lanza un doble ataque contra un hospital en Gaza y mata a 20 personas, entre ellas cinco periodistas
- 2
Escándalo en el US Open: un fotógrafo interrumpió el partido y Medvedev estalló contra el juez
- 3
Citan a indagatoria al jefe de seguridad de Nordelta por la huida de uno de los acusados del caso de las coimas en Discapacidad
- 4
Martín Menem denunció una operación política tras el escándalo: “Pongo las manos en el fuego por Karina y Lule”