Acciones de Puma se disparan tras conocerse que familia Pinault estudia vender participación del 29%

25 ago (Reuters) - Las acciones de Puma subían después de que Bloomberg informó el lunes de que el holding de la familia francesa Pinault está sopesando opciones para su participación del 29% en el fabricante alemán de ropa deportiva, entre ellas sondear a posibles compradores.

El holding de los Pinault, Artemis, que controla Kering, propietaria de Gucci, y otros negocios en las industrias del lujo, las artes y el entretenimiento, se ha convertido en objeto de un mayor escrutinio por parte de los inversores debido a la elevada deuda acumulada en toda su cartera mientras trata de diversificar sus inversiones.

Un portavoz de Artemis, el mayor accionista de Puma, declinó hacer comentarios. Puma no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Las acciones de Puma, que han perdido más del 60% de su valor en los últimos dos años, subían un 18% a las 1353 GMT.

Bloomberg, citando fuentes anónimas, informó de que los Pinault están trabajando con asesores para evaluar las opciones para el activo y habían contactado a posibles compradores.

La participación tiene un valor aproximado de 800 millones de euros (US$936,56 millones), según la capitalización bursátil de Puma facilitada por LSEG, que no incluye el alza de precios del lunes.

